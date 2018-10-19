Чому депутати не поспішають приймати закон про зниження автоакцизів. Де в цьому інтерес власників авто на єврономерах, та передвиборчі амбіції майбутніх кандидатів.

Ще в липні Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроекти №8487 і №8488, які передбачають зниження ставок акцизу на автомобілі (як нові, так і з пробігом), а також вносять зміни в правила розмитнення авто.

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До другого читання парламент планував приступити вже після літніх канікул, у вересні. Але робота над поправками неабияк затягнулася. І є сумніви, що законопроекти в найближчим часом потраплять до сесійної зали.

Що пропонується? Нагадаємо, що згідно з нормами законопроекту №8487 розрахунок акцизу проводиться за новою методикою. Буде базова ставка в розмірі 50 євро для бензинових автомобілів і 75 євро – для авто з дизельним двигуном. Ця ставка множиться на вік транспортного засобу і об'єм двигуна в куб. см, який розділений на 1000.

Наприклад, розмір акцизу для нового авто з бензиновим двигуном ємністю 1,6 л складе 80 євро (діюча ставка – 427 євро). Для бензинового автомобіля з двигуном 2,4 л віком п'ять років акциз буде на рівні 600 євро (зараз – 662 євро). За 10-річний автомобіль з дизельним мотором об'ємом 3,2 л доведеться заплатити 2400 євро акцизу (зараз – 15 089 євро).

Законопроект №8488 регламентує нові правила ввезення авто на територію України і відповідальність за його нереєстрацію. Нерезиденти, які зараз «ганяють» автомобілі десятками й сотнями, будуть зобов'язані оформлювати банківську гарантію. Без неї можливе ввезення лише одного авто.

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Вводяться штрафи за порушення термінів транзиту і тимчасового ввезення. Чим більше прострочення – тим вищий штраф. При перевищенні транзитного режиму більш ніж на 20 днів порушник заплатить 85 000 грн, понад місяць – 170 000 грн. Аналогічні штрафи передбачені за порушення тимчасового використання авто більш ніж на 10 діб і більше ніж на місяць відповідно.

Хто проти? Першими невдоволення законопроектами висловили власники автомобілів на єврономерах. Зокрема, представники організації “АвтоЄвроСила” зажадали, щоб при розрахунку ставки акцизу не враховувався вік транспортного засобу. А сумарні витрати на розмитнення автомобіля, на їхню думку, повинні перебувати в рамках 600-1000 євро.

Один з авторів законопроектів Роберт Горват зі свого боку заявив, що депутати дійсно вивчають відмову від прив'язки акцизу до віку авто, і основною величиною, яка впливає на розмір податку, буде обсяг двигуна.

Крім того, представники “АвтоЄвроСили” наполягають на скасуванні платежів для ветеранів війни та інвалідів, і на пільговій ставці акцизу для учасників бойових дій.

За словами Ніни Южаніної, голови парламентського комітету з питань податкової і митної політики, більшість поправок до законопроектів №8487 і №8488 зводяться до того, щоб знизити розмір акцизу до 200-300 євро і пом'якшити ті заходи, які дозволять заблокувати неконтрольований потік нерозмитнених авто в Україну.

На думку Южаніної, такі зміни зведуть нанівець концепцію, закладену в законопроекти. Тому потрібні нові розрахунки, консультації з міністерствами, і раніше листопада другого читання не буде. “Мінфін теж незадоволений ставками акцизів. Але сподіваюся, що ми виробимо компромісний варіант”, – повідомила Ніна Южаніна.

Генеральний директор Всеукраїнської асоціації автоімпортерів і дилерів Олег Назаренко вважає, що багато депутатів і автобізнесменів, які “проштовхують” свої поправки, не зацікавлені в ухваленні цих законопроектів. “За моєю інформацією, до законопроектів №8487 і №8488 подано понад 150 поправок. Їхня мета – затягнути розгляд і не дати прийняти законопроект. Адже якщо депутати обговорюватимуть кожну поправку хоча б 20 хвилин, то Верховна Рада на це витратить 300 з гаком годин своєї роботи. Тому люди, які сьогодні займаються ввезенням автомобілів з Європи через схеми «блях», будуть робити все, щоб податки не знизили. Наприклад, я зі свого боку озвучив депутатам свої пропозиції щодо скасування ПДВ з ввезення авто, збору до Пенсійного фонду і мит. Але жодної реакції немає”, – говорить Олег Назаренко.

Те, що запропоновані норми дійсно вбивають бізнес фіктивних фірм, які ганяють в Україну автомобілі на європейській реєстрації, підтверджують і юристи.

“Обмеження – не більше однієї машини на нерезидента без наявності гарантії – збільшує вартість авто в принципі і «прикриває» існуючу схему, коли машини масово завозяться на ім'я обмеженої кількості жителів прикордонної зони за невелику «таксу», – пояснює Володимир Данілін, юрист юридичної консалтингової компанії «Де-юре».

Крім того, вимоги законопроекту №8488, по суті, ліквідують можливість експлуатації неоформленого авто. На те, щоб привести до ладу всі документи, буде відведено 30 днів.

“Та й фактично ввозити автомобіль старше 15 років стане економічно недоцільним: розмитнення вийде дорожче вартості самого автомобіля”, – коментує Володимир Данілін.

Потрібно враховувати і те, що перед ввезенням в Україну “евробляхи” реєструються на підставних осіб або на фіктивні фірми. І навіть якщо з'явиться законне право розмитнити такий автомобіль в нашій країні, у багатьох випадках зробити це буде неможливо. “Адже для того, щоб розмитнити авто в Україні, його спочатку треба зняти з реєстрації за кордоном, в тій державі, де транспортний засіб знаходиться на обліку”, – каже Ігор Чудовський, керуючий партнер адвокатського об'єднання “Чудовський і партнери”.

Також не варто забувати, що з 2019 року втратить чинність закон №1389-VIII, який передбачає пільгові умови розмитнення авто віком до п'яти років. За цим законом чотирирічний автомобіль вартістю 10 000 євро, пригнаний з Польщі, можна розмитнити за 3 000 євро (при звичайній ставці акцизу – 5400 євро).

Це ще один козир в скарбничку супротивників законопроектів №8487 і №8488. За словами Олега Назаренка, якщо ставки акцизів так і не будуть знижені, а дія пільгового розмитнення завершиться, це однозначно “підігріє” бізнес тих, хто заробляє на “евробляхах”.

Втім, поступовий рух в напрямку прийняття цих законопроектів у другому читанні все ж є. Як повідомив голова “АвтоЄвроСили” Олег Ярошевич, на 31 жовтня заплановано засідання профільного комітету, який розгляне поправки до законопроектів і питання їхнього допуску до другого читання.

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Також очевидно, що це питання має неабияке політичне забарвлення. Надто висока вірогідність того, що цю тему політики будуть використовувати у передвиборчих перегонах. Затягування з прийняттям вже відпрацьованих і навіть проголосованих в першому читанні законопроектів, можливо, відбувається в саме з цієї причини.