Відомий американський винахідник оголосив в своєму Twitter про майбутній випуск двох нових моделей. Природно, що вони будуть обладнані виключно електроприводом. Їх поява очікується в кінці 2019 або на початку 2020 року.

За своїми розмірами пікап буде перевершувати актуальний нині Ford F-150. Крім того Ілон Маск обіцяє оснастити його активною підвіскою. Цей автомобіль повинен повністю змінити правила гри в сегменті великих пікапів.

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Одна з речей, які, як мені видається, повинні бути присутніми в вантажівках і пікапах, – це щось на зразок пневматичної підвіски, яка динамічно регулює навантаження. Регулює кут нахилу автомобіля і висоту кузова. Регулює положення в режимі реального часу. Це необхідно тому, що в нас завжди є проблема з будь-яким транспортним засобом, де існує велика потенційна різниця між мінімальним і максимальним навантаженням.

Перед появою пікапа повинен побачити світло компактний кросовер Tesla Model Y. Найімовірніше, він буде використовувати агрегатну базу актуальної нині Tesla Model 3.

Для втілення будь-яких озвучених планів компанії Tesla буде необхідно створення нових виробничих потужностей, так як існуючі вже зараз не можуть впоратися з потоком замовлень. Цілком ймовірно, що новий завод Tesla буде розташований в Китаї.

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