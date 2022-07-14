Iveco йде з Росії, передаючи частку в СП вантажівок місцевому партнеру.
Виробник вантажівок і автобусів Iveco Group вирішив вийти зі свого спільного підприємства в Росії після того, як кілька місяців обмірковував цей крок.
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Iveco мала 33% акцій у спільному підприємстві AMT зі складання вантажівок з місцевим партнером.
“Рішення прийнято, ми передали нашу частку нашому (колишньому) місцевому партнеру, ми вийшли”, — сказав генеральний директор Iveco Group Герріт Маркс.
Спільне підприємство AMT було створено в 1994 році і планувало випустити 600-700 вантажівок цього року.
"Після років співпраці передача займе деякий час", - сказав Маркс. На запитання про фінансові умови угоди він відповів: “Тут справа не у фінансах”.
У середу Iveco також заявила, що буде співпрацювати з Hyundai Motor HTWO, щоб оснастити свої майбутні водневі автобуси в Європі системами паливних елементів, розробленими південнокорейським брендом водневої мобільності.
Дві групи на початку цього року підписали попередню угоду про співпрацю в області спільних транспортних технологій, спільного пошуку та взаємних поставок.