Відмовившись від консерватизму британський бренд вирішив використовувати сучасні технології на повну. У числі перших Jaguar виводить на ринок електричний SUV і робить це за допомогою інтернет-трансляції.

1 березня Jaguar розпочне пряму трансляцію, аби представити світу першу в історії марки електричну модель – кросовер I-Pace SUV.

У анонсі онлайн-презентації не було жодних нових деталей про автомобіль – британський виробник тримає усе в секреті. Але про концепт, що передував серійному I-Pace відомо, наступне: кросовер може мати 400-сильний електромотор з крутним моментом у 700 Нм і велику батарею ємністю 90 кВт*год. З такою силовою установкою кросовер зможе подолати до 500 км шляху. Також є непідтверджена інформація про те, що автомобіль оснащуватиметься системою швидкої зарядки, що дозволить поповнити запас батареї на 80% за 45 хвилин.

"Електричний I-PACE є не тільки піонером у нашому бізнесі, він обіцяє революціонізувати цю галузь", – говорить Ян Каллум, директор з дизайну компанії Jaguar. "Ніколи раніше я не був так схвильований напередодні запуску – світ чекає чогось грандіозного, і я не можу чекати, поки усі побачать, чого ми досягли з цією машиною".

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