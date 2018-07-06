Найбільший британський автовиробник, яким володіє індійська Tata, пригрозив офіційному Лондону припиненням роботи підприємств в країні, якщо буде "важкий варіант" виходу Сполученого королівства зі складу Євросоюзу.

Про це заявив гендиректор концерну Ральф Спет, пише агентство Reuters. Спет закликав уряд дати приватному сектору гарантії, що вихід з ЄС не буде супроводжуватися негативними тектонічними трясками для автовиробників.

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"Нам в терміновому порядку потрібна велика впевненість, щоб продовжувати вкладати кошти в Британію і забезпечити безпеку наших постачальників, клієнтів і 40 тисяч британських працівників", - підкреслив гендиректор Jaguar Land Rover.

За його словами, "погана угода по Brexit" зменшить щорічний дохід концерну більш ніж на 1,2 млрд. За словами представника концерну, групі потрібна "вільна і без перешкод торгівля з ЄС, а також необмежений доступ до єдиного ринку".

Спет переживає, що за останні п'ять років вони вклали в країну близько 50 млрд і хочуть інвестувати ще 80 млрд за наступну п'ятирічку, але "неправильний вихід" поставить ці плани під загрозу.

Вірогідність переносу виробництва в інші країни вже розглядається. Відкриття заводів в Індії можливе, адже витрати на зарплатню співробітникам в цій країні будуть значно меншими ніж в Британії.