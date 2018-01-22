Для китайского рынка Jeep разработал новый 7-местный кроссовер под названием Grand Commander. Будет ли новинка представлена на других рынках пока неизвестно.

Модель построена на удлиненной колесной базе и отличается дизайном фар, более узкой радиаторной решеткой, наличием приоткрывающихся задних стекол (для пассажиров третьего рядка), задними фонарями и задним бампером.

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Под капотом новинки будет установлен 2-литровый двигатель мощностью 268 л.с. и крутящим моментом в 400 Нм. Дата появления новинки пока не оглашена, но вероятнее всего 7-местный Grand Commander можно будет увидеть весной на Пекинском автошоу.