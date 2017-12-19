Автопідприємство господарсько-фінансового департаменту секретаріату Кабінету міністрів України виставило на продаж три автомобілі ГАЗ-14 ("Чайка") і чотири автомобілі марки Mercedes-Benz.

Згідно з повідомленням, пробіг виставлених на аукціон ГАЗ 14 становить 99,9 тис. км (випуску 1986 року), 110 тис. км і 230 тис. км (обидва – випуску 1982 року). Ціна цих автомобілів – 1,104 млн грн, 1,051 млн грн і 1,102 млн грн відповідно.

ГАЗ-14 збирався виключно вручну з 1977 по 1988 рік.

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Крім того, на продаж виставлені два Mercedes-Benz S600 (обидва випуску 1996 року, пробіг 471,4 і 226 тис. км, вартість 173,5 і 187,7 тис. грн відповідно); Mercedes-Benz Е320 (випуск 1998 року, пробіг 1,032 млн км, вартість 141,5 тис. грн) і Mercedes-Benz Е200 (випуск 2002 року, пробіг 409,4 тис. км, вартість 156,7 тис. грн), йдеться в повідомленні, опублікованому в газеті "Урядовий кур'єр".

Mercedes-Benz S600 в 90-х був дуже популярним

За умовами аукціону, гарантійний внесок складає 10% від початкової вартості продажу кожного лота, реєстраційний внесок за подання заявки на участь – 17 грн, розмір мінімального кроку підвищення – 10% від початкової вартості лотів.

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Кінцевий термін подачі заявок на участь в аукціоні – 10 січня 2018 року. Аукціон відбудеться об 11:00 16 січня 2018 року в приміщенні Київської торгово-промислової палати.