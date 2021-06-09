Кабінет Міністрів затвердив меморандум між Україною і Об'єднаними Арабськими Еміратами про взаємне визнання та обмін національних посвідчень водія.

Україна затвердила меморандум з ОАЕ про взаємне визнання посвідчень водія. Відповідну постанову прийнято на засіданні уряду 9 червня, передають Українські Новини.

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Зазначається, що метою меморандуму є створення можливості для громадян України та ОАЕ, які переїжджають в державу іншої сторони, здійснювати обмін національних посвідчень водія за спрощеною процедурою.

Встановлюється, що обмін відбувається без необхідності проходження відповідних практичних і теоретичних іспитів.

Також зазначається механізм взаємодії між компетентними органами для підтвердження факту видачі посвідчення, яке подається для обміну, і інші умови, необхідні для здійснення такого обміну.

Зазначається, що меморандум підписаний 14 лютого 2021 року в ОАЕ між Міністерством внутрішніх справ України та Міністерством внутрішніх справ ОАЕ.

Затвердження меморандуму Кабміном є внутрішньодержавною процедурою, необхідною для набрання ним чинності.