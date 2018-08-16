Це відео може стати причиною виникнення фобії у тих водіїв, які люблять класти телефон на приладову панель свого авто.

Реєстратор зафіксував, як у автолюбительки, яка їхала по шосе, вибухнув і загорівся Iphone. Телефон лежав на торпеді і, швидше за все, перегрівся: на вулиці в той день було близько 40 градусів спеки і світило сонце.

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На ролику видно, як гаджет спочатку видає хлопок, після чого якийсь час лежить на панелі і раптом починає горіти. Дівчина впала в істерику, зупинила машину і почала кричати. При цьому вона навіть не спробувала прибрати палаючий телефон з панелі, але її можна зрозуміти. В результаті все закінчилося благополучно, проте салон авто істотно постраждав. Тепер саме час подати найбагатшій компанії світу позов.