14:20, сьогодні

Ремонт автомобіля після ДТП в більшості випадків - складний та трудомісткий процес. Дуже часто від якості відновлення залежить не тільки зовнішній вигляд автомобіля, але і його подальша безпека.

Клопоти, що виникають після потрапляння навіть в невелике ДТП, приємними назвати складно. Оцінка збитку експертами страхової компанії, дефектовка, підбір запчастин, фарби, лаку та інших витратних матеріалів. Отримання довідок, очікування виплат від страхової, контроль якості виконаних робіт. Ворох з усіх цих проблем падає на голову тих, хто вирішив відмовитися від фірмового сервісу на користь сумнівної економії.

Але є й інший шлях – перевірені часом автосервісні центри корпорації "УкрАВТО", співробітники яких самі взаємодіють зі страховими компаніями, тому автовласник навіть не знає про можливі перипетії та узгодження. Клієнт повідомляє про подію в страхову і відганяє машину на найближчий автоцентр "УкрАВТО" з ділянкою відновного ремонту. Далі включається відмінно налагоджена схема роботи, офіційний та прозорий документообіг і постійний супровід узгоджувального процесу з урахуванням інтересів клієнта.

Не виникає проблем і з запчастинами – у корпорації "УкрАВТО" є величезні склади наявності і прямі контакти з офіційними постачальниками оригінальних запчастин для переважної більшості автомобільних брендів. Схожа ситуація і з лаками, фарбами та іншими витратними матеріалами. Великі дилерські центри можуть собі дозволити не тільки склади з усіх можливих фарб і лаків, а й власні лабораторії по підбору потрібних кольорів. Фахівці найвищого рівня на новітньому обладнанні можуть відтворити практично будь-який відтінок.

Однією з найважливіших відмінностей фірмового сервісу підприємств корпорації "УкрАВТО" є зважене ставлення до ремонту або заміни деталей. Незначні пошкодження декоративних частин кузова найчастіше ремонтують, але якщо пошкоджена силова структура або деталі кузова, що впливають на безпеку, мови про відновлення бути не може – тільки заміна. Компанія, яка дорожить добрим ім'ям, не може піддавати ризику безпеку своїх клієнтів.

Крім того, у багатьох малярських цехах мережі сервісних центрів корпорації "УкрАВТО" застосовуються сучасні технології екологічно чистого фарбування на водній основі. Якість одержуваного таким чином лакофарбового покриття практично не відрізняється від класичного методу забарвлення. При цьому токсичність такого виробництва зведена до мінімуму.

Величезною перевагою сервісних центрів корпорації "УкрАВТО" перед іншими кузовними майстернями є наявність повного циклу послуг з ремонту та технічного обслуговування автомобілів. Відновлюваний після аварії автомобіль часто має багато прихованих дефектів, виявити які можуть тільки вузькопрофільні фахівці, які є тільки на підприємствах повного циклу.

Навіть після дрібних ДТП в автомобілі нерідко спрацьовують подушки безпеки, відсікачі подачі палива, переднатягувачі ременів безпеки і інші системи. Проста заміна елементів, які спрацювали, не завжди здатна вирішити проблему. Часто потрібне перепрограмування певних блоків управління, оновлення програмного забезпечення й деяких показників. Такі операції можуть бути виконані лише з застосуванням офіційних дилерських сканерів.

Важливим фактором, що вигідно відрізняє сервісні центри корпорації "УкрАВТО" від гаражних малярок, є висококваліфікований персонал, який знає всі тонкощі роботи з автомобілями одного або декількох брендів. Справа в тому, що кожен автомобіль має свою специфіку, а людей, здатних знати все про всі машини, не буває.

Мабуть, найважливішим і найбльш вагомим аргументом на користь мережі "УкрАВТО" можна назвати офіційну і довгострокову гарантію на виконані роботи. Адже неякісний ремонт може дати про себе знати не відразу, а через кілька років. У випадку з ремонтом в сервісній мережі “УкрАВТО” можна бути абсолютно впевненим у безпеці якісно відновленого після ДТП автомобіля.