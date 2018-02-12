Дизайнерський предмет інтер'єру, що претендує називатися справжнім арт-об'єктом, виставлено на продаж з неймовірним цінником, який може навіть збільшитись.

Алюмієвий кавовий столик з барельєфом класичного Ferrari у центрі оцінюється мінімум у $20 000. Це один з десяти столів, що будуть створені компанією Discommon, кожен з яких матиме власний скульптурний обрис автомобіля усередині.

Згідно опису на сайті компанії, на створення столика було витрачено близько 150 годин роботи. Матеріал, з якого зроблено цей незвичайний предмет інтер’єру – алюміній марки 6061, що використовується у аерокосмічній галузі для будівництва космічних кораблів та супутників. При чому столик виготовлявся з листового металу товщиною 101,6 мм.

Компанія Discommon повідомляє, що буде створено лише 10 подібних об’єктів, кожен з яких матиме власний силует автомобіля у центрі. Наразі ж готові вже два з них – сірого кольору з Ferrari F40 та блакитного з Ford GT. Алюміній вкривається не фарбою, а гальванічним покриттям.

Кожен з 10 замовників має змогу обрати дизайн столика, на свій смак вирішити, яким буде колір та текстура матеріалу. Звичайно ж, вибір моделі для барельєфу також залишається за замовником. Причому, це може бути навіть модель літака чи яхти. Звичайно, усі примхи покупця будуть виконані за додаткові кошти.

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