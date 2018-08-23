Девятнадцатилетний американец Хавьер Нарваес является хакером, и с помощью SIM-свопинга он сумел получить крупные суммы. Сейчас уже его арестовала полиция Калифорнии, но до этого он жил совсем неплохо.

Юноша сумел приобрести McLaren 2018 года и Audi R8 2012 года. Сами машины являются суперкарами и стоят немалых денег. Возможно, это и смутило правоохранительные органы, когда 19-летний молодой человек сделал такие приобретения.

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Вычислить талантливого юношу оказалось несложно. Полиция получила выписку из BitPay, в которой было сказано, что на криптовалютный счёт на Bittrex парню пришли 157 BTC. Это практически миллион долларов. А уж потом полиция начала разматывать этот преступный клубок. Сейчас Хавьер Нарваес арестован и его ждёт суд.