2,5 мільйони гривень за один квадратний кілометр. Саме стільки коштує капітальний ремонт доріг в Україні. На них щороку витрачають кількадесят мільярдів гривень. А результатами не задоволені ані водії, ані чиновники. Зокрема минулої весни виявили – понад 80% робіт виявились неякісними.

У 2017 побили рекорд, хваляться у "Укравтодорі", відремонтували 2 тисячі кілометрів доріг. Кожен другий українець ремонт доріг вважає одним з досягнень року, запевняють дорожники.

А от незалежні експерти у цьому сумніваються. Тріщини, погано покладений асфальт, проблеми зі зливостоками. Так виглядають щойно відремонтовані автошляхи на Київщині. І це лише шість об’єктів, які у грудні перевірили незалежні експерти.

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Звісно ж, дорогу могли зіпсувати перевантажені фури. Але часто причина: технічні помилки та неякісні матеріали. А все тому, що ремонти належно ніхто не контролює.

Тобто всі важелі у руках державного агентства. Воно роботи замовляє, інколи й виконує, а також контролює та приймає. На думку експертів це не правильно.

Та незалежний інженерний нагляд Україні не по кишені. Такий практикують, лише, коли проект фінансують міжнародні організації. На думку ж міністра інфраструктури, так не повинно бути.

Це неправильно, але ми ідемо зараз правильним шляхом. Я вірю, що з запровадженням системи "фідік" – це незалежний інженерний контроль, обов’язковий для "Укравтодору" – ситуація покращиться. Можемо ще подумати над якимсь рівнем. Але треба не перейти межу,

– міністр інфраструктури України Володимир Омелян.

Торік в "Укравтодорі" зробили приголомшливу заяву – у 2016 80% доріг відремонтували неякісно. У 2017, сподівається міністр, працювали краще. І асфальт зі снігом не зійде. Бо 1 кілометр дороги коштує від 2,5 до 0,5 мільйона гривень. А підрядники, хоч і зобов'язані гарантійний ремонт робити власним коштом, свої помилки виправляють не завжди.