Хто сьогодні не п'є? – з цього питання починаються всі вечірки, на які гості добираються на автомобілях. Вибори того, хто після свята сяде за кермо – процес хвилюючий. Однак, є план Б...

Так хто сьогодні не п'є? – зазвичай з таким питанням звертаються до присутніх, перш ніж зірвати фольгу з першої пляшки шампанського. Тут самий професійний, мужній і свідомий водій повинен голосно і чітко сказати: "Я сяду за кермо!" – і підсунути до себе пляшку з мінералкою. Але якщо раптом такого відповідального автомобіліста у вашій компанії не виявиться (всяке буває в житті), у вас є запасний варіант.

Якщо компанія збирається повертатися зі свята своїм ходом, потрібно заздалегідь призначити людину з правами, який відмовиться від деяких застільних задоволень і залишиться тверезою до кінця вечірки

Потрібно вибрати людину, якій на самому початку банкету дозволяється продегустувати трохи святкового напою, але так, щоб до початку поїздки всі непотрібні речовини з організму вивітрилися. (Про те, скільки проміле дозволено в Україні, ми вже розповідали.)

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Щоб організм вашого майбутнього "пілота-евакуатора" гарантовано очистився і ніякі нюанси не загрожували безпеці пасажирів і їх бюджетам, важливо правильно вибрати таку людину. Придивіться до оточуючих – чи є серед них відповідний кандидат, той, хто сьогодні не п'є?

– Це має бути чоловік. Від однієї і тієї ж порції алкоголю жінки п'яніють сильніше чоловіків. Рівень алкоголю в крові у прекрасної статі при інших рівних умовах може виявитися вдвічі вище, і відповідно, його вплив на поведінку помітніше.

– Це має бути по можливості більший чоловік. Чим більше маса тіла, тим менше людина піддається негативному впливу алкоголю. У худого, миршавого "споживача" в організмі менше крові (65 – 80 мл на 1 кг маси тіла), відповідно, одна і та ж порція алкоголю буде розчинятися в меншій її кількості, а значить, і концентрація спирту в крові буде вище.

– Це має бути по можливості молодий і міцний чоловік, оскільки "зношений" організм гірше справляється з таким навантаженням, як вживання алкоголю. Адже навіть в малих дозах він – певне випробування для травлення і інших систем організму.

Якщо невелика доза алкоголю була разово прийнята не на порожній шлунок, є ймовірність, що через кілька годин спирт буде успішно перероблений організмом

– Це має бути чоловік-європеєць. Оскільки у представників інших рас в організмі менше ферменту алкогольдегідрогенази, який розщеплює етиловий спирт, вони п'яніють сильніше. Справа зовсім не в досвіді або багатовікової культури споживання – просто такі генетичні особливості населення Землі.

– Це має бути чоловік з хорошим апетитом. Чим більше людина з'їсть за столом, тим менше проміле виявиться у нього в крові після келиха вина або шампанського. Тому якщо той, хто сьогодні не п'є, має в шлунку і кишківнику хороший запас їжі, випитий їм алкоголь буде повільніше всмоктуватися в кров – буває, що час засвоєння відрізняється вдвічі в порівнянні з голодним товарищем.

– Це має бути чоловік, що не дуже досвідчений в застільних справах. Організм, який змушений часто розщеплювати молекули спирту, з часом знижує активність свого "противоалкогольного" ферменту, і така людина п'яніє швидше і сильніше.

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Правда, багато вищенаведених викладки коригує специфіка конкретного організму. Адже вплив малих доз алкоголю на людину сильно залежить від її особливостей – аж до генетичної (спадкової) схильності. Наприклад, велике значення має наявність певних захворювань, прийом ліків, емоційно-фізіологічний стан людини в конкретний період часу (втомився чи не виспався).

Якщо за останню добу ви навіть зовсім трохи "вживали", сідаючи за кермо, ще раз оціните свої відчуття: чи не відчувається вплив алкоголю на вашу здатність концентрувати увагу і розрізняти об'єкти різного масштабу.

Тому, підбираючи того, хто сьогодні не п'є і сяде за кермо, не майте ці рекомендації за однозначно вірні. І найкраще заздалегідь подбати про таксі або привезти з собою абсолютно непитущого водія. У наш час такі зустрічаються.

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