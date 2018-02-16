Боснійське видання опублікувало, а потім швидко видалило шпигунські знімки нового універсалу Вольво, презентація котрого запланована на 21 лютого.

До офіційної прем’єри нового універсалу Volvo залишилось близько тижня, але декому вже кортить. Зображення, схожі на рекламні плакати, потрапили у Інтернет.

Як повідомляє видання Мotor1, портал AutoMotoSvijet з Боснії та Герцеговини розмістило на своему сайті два зображення з V60 нового покоління. Слідом, дуже оперативно, зображення були видалені, публікація зникла. Але цього виявилось достатньо, аби знімки розлетілись всесвітньою мережею.

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На фотографіях V60 виглядає дуже схожим на старшого брата – модель V90, лише у трохи меншого масштабу. Нове покоління універсалу базується на модульній платформі SPA. Лінійка комплектацій нового V60 включатиме топовуT8 з гібридною силовою установкою загальною потужністю у 400 кінських сил.

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