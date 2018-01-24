Спрос на горячие хетчбеки не очень большой – относительно высокая цена является сдерживающим фактором. Зато возможность приобрести доступный автомобиль с задорной внешностью прельщает многих.

Выпуск обычных компактных хетчбеков, стилизованных под своих горячих собратьев практикуют многие производители. Ford Fiesta ST Line и Volkswagen Polo R-Line тому подтверждение. Естественно Kia не может проигнорировать эту тенденцию – версия Rio GT Line это достойный ответ конкурентам.



Премьера Kia Rio GT Line должна состояться в марте этого года в рамках Женевского автосалона. От остальных версий Kia Rio она будет отличаться визуально. Приставка GT Line подразумевает наличие характерных для некоторых моделей Kia четырехточечных светодиодных фар, 17-дюймовых колесных дисков и спаренных патрубков выхлопной системы.

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Моторная линейка будет состоять из бензиновых двигателей объемом 1,25 и 1,4 литра. Также обещан новый трехцилиндровый мотор объемом один литр. Его заявленная мощность 118 л.с., а крутящий момент 171 Нм. Последний мотор по умолчанию комплектуется 6-ступенчатой механикой, а с конца 2018 года для него будет доступна автоматическая коробка передач с двумя сцеплениями.