Актуальный флагманский седан от Jaguar дебютировал еще в 2011 году. Пришло время его обновить не только внешне, но и технически.

Всеобщая электрификация мало кого обходит стороной. Похоже, привычные многим моторы конструкции V6 и V8 через несколько лет станут чем-то вроде кнопочного телефона. Пользоваться ними будут только самые консервативные и упрямые члены автомобильного сообщества.

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Компания Jaguar быстро продвигается в сфере электрофикации своих автомобилей. Уже сейчас покупатели из многих стран, в том числе и Украины, могут оформить официальную заявку на приобретение полностью электрического Jaguar I-Pace. Вероятно, технологии используемые в этом электрическом кроссовере станут основой и для нового Jaguar XJ.

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Пока Jaguar официально не подтверждает появления электрического Jaguar XJ, но вполне вероятно, что электрический флагман марки станет одной из новинок Женевского автошоу. Об этом мы достоверно узнаем уже в начале марта 2018 года.