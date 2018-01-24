В некоторых станах уже доступна для заказа модификация Jeep Grand Cherokee S. Ее цена не сильно отличается от обычного Grand Cherokee, но в списке оборудования числится кое что интересное.

Визуальное отличие версии с приставкой S в окрашенных особым образом 20-дюймовых колесных дисках, вставках радиаторной решетки, хромированных патрубках выхлопной системы и других внешних деталях.

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В списке стандартного оборудования числится аудиосоитема Alpine мощностью 506 Ватт, управляемая с помощью 8,4 дюймового экрана и совместимая с Apple CarPlay и Android Auto, панорамный люк, кожаный салон с подогревом и вентиляцией и спортивная подвеска. Кроме того, Grand Cherokee S оснащен рядом активных электронных помощников в идее адаптивного круиз-контроля, системы удержания автомобиля в полосе движения и системы мониторинга слепых зон.

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Новый Grand Cherokee S предлагается с тремя двигателями: 3.0-литровый дизель на 250 л.с. 3,6-литровый бензиновый V6 мощностью 286 л.с. и 5,7-литровый HEMI V8 мощностью 352 л.с. Все они комплектуются исключительно 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.