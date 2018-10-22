Вже на початку листопада на ринок України надійде спеціальна комплектація оновленого Kia Sportage. Версія Classic (Класік) робить популярний компактний кросовер ще доступнішим, адже ціни на нього стартують з відмітки 15 900 Євро.

Kia Sportage актуального покоління, який став найбільш продаваним авто в Україні у 2016-2017 рр, чия рестайлингова версія лідирувала у продажах протягом декількох місяців 2018 року, стане ще дешевшим.

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Незабаром на нашому ринку дебютує версія Classic, яка, буде доступна за ціною від 15 900 Євро. За цю суму пропонується кросовер, оснащений 132-сильним бензиновим двигуном 1.6 GDI і 6-ступінчастою механічною КПП. Перелік обладнання включає 17-дюймові легкосплавні колісні диски, 7-дюймову сенсорну мультимедійну систему з можливістю підключення смартфона за допомогою протоколів Android Auto та Apple Car Play, електрорегулювання бічних дзеркал заднього огляду, електричні склопідйомники та кондиціонер.

Зазначимо, що автомобіль у виконанні Classic доступний у всіх кольорах, які пропонуються для моделі Sportage в Україні, без доплати за колір.

Відмінною новиною також є те, що Kia Sportage Classic можна буде придбати і з автоматичною КПП. Як і механіка, АКПП має шість ступеней. Ціна такої версії складе 17 100 євро, при цьому комплектація повністю ідентична автомобілю з механічною КПП.