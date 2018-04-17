17:00, 24 квітня

Знижки на найбільш популярні моделі сягають 800-1800 євро.

До кінця травня в офіційній дилерській мережі Kia компанії "Фалькон-Авто" (входить до складу Корпорації "УкрАВТО") кросовери Kia Sportage можна придбати із вигодою до 1 800 Євро, в той час як вигода на хетчбеки та універсали cee’d складає 800 Євро.

Спеціальні ціни встановлені на обмежений склад автомобілів Kia Sportage та cee’d 2017 року виробництва.

Kia Sportage, найпопулярніший кросовер в Україні у 2017 році, оснащений дволітровим 155-сильним бензиновим двигуном та 6-ступеневою автоматичною КПП, можна придбати за ціню від 18 900* Євро, при цьому вигода складає від 1 200 Евро**.

Шанувальникам дизельних авто радимо звернути увагу на Kia Sportage із 2-літровим 185-сильним турбодизелем, доступним за ціною 25 000 Евро* із вражаючою вигодою 1 800 Євро**!

Стати власником найбільш потужного та стильного Sportage GT-Line (Джи-Ті Лайн) можна сплативши від 28 400 Євро*. Розмір вигоди на такі автомобілі складає 1 800 Евро** незалежно від типу двигуна.

Прагматичним автомобілістам, які шукають сучасний, компактний та чудово оснащений автомобіль для міста та подорожей, слід звернути увагу на хетчбеки на універсали Kia cee’d. Вигода на наявний склад автомобілів 2017 року виробництва складає 800 Євро**, при цьому ціни на хетчбек cee’d стартують з 14 600 Євро*, тоді як стати власником універсала можна, сплативши від 15 400 Євро*.

Докладніше про оснащення Kia Sportage та Kia cee’d – на сайті www.kia.com/ua

Розміри знижок на популярні моделі Kia у травні 2018 року

Модель, комплектація (2017 рік виробництва) Спеціальна роздрібна ціна, Євро. з ПДВ Стара регулярна роздрібна ціна, Євро. з ПДВ Вигода, Євро Sportage / 2.0 бензин / 2WD / 6AT (Комфорт) 18 900 20 200 1 300 Sportage / 2.0 бензин / 4WD / 6AT (Бізнес) 22 400 23 600 1 200 Sportage / 2.0D дизель / 4WD / 6AT (Бізнес) 25 000 26 800 1 800 Sportage / 1.6T бензин / 4WD / 7DCT (Джи-Ті Лайн) 28 400 30 200 1 800 Sportage / 2.0D дизель / 4WD / 6AT, (Джи-Ті Лайн) 30 400 32 200 1 800 Sportage / 2.0D дизель / 4WD / 6AT, (Джи-Ті Лайн)*** 30 500 32 300 1 800 cee'd / 1.6 GSL / 6МТ (Бізнес) 14 600 15 400 800 cee'd / 1.6 GSL / 6AТ (Бізнес) 15 400 16 200 800 cee'd / 1.6 GSL / 6AТ (SE) 16 400 17 200 800 cee'd / 1.6 GSL / 6AТ (Престиж) 17 300 18 100 800 cee'd / 1.6 Diesel / 7DCT (Бізнес) 17 300 18 100 800 cee'd_sw / 1.6 GSL / 6МТ (Бізнес) 15 400 16 200 800 cee'd_sw / 1.6 GSL / 6АТ (Бізнес) 16 200 17 000 800 cee'd_sw / 1.6 Diesel / 6МТ 16 700 17 500 800

* Ціни та сума вигоди включно з ПДВ станом на 17.04.18 р. Розрахунки в гривні по курсу зазначеному на сайті кіа.сом/ua на день виписки рахунку-фактури.

** Під "вигодою" мається на увазі різниця від зниження ціни у порівнянні з цінами, що діяли до 17.04.2018. Сума зниження залежить від моделі та комплектації автомобіля.

***Для Sportage GT-Line з автоматичним асистентом паркування.