Компанія Kia зняла новий ролик з найбільш популярними кросоверами у головній ролі в українських Карпатах

Чотири моделі Kia: Stonic, Sportage, Niro та Sorento стали героями нового відео від Kia Motors Corporation, яке було знято в Україні. Саме мальовничі засніжені схили наших Карпат та звивисті гірські дороги дали можливість поглянути на корейські автомобілі новими очима.

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Зйомки зайняли близько чотирьох днів і відбулися за підтримки дистриб’юторської компанії “Фалькон-Авто”, яка надала кросовери Sportage, Stonic та Niro, а також забезпечила технічний супровід міжнародної знімальної команди. Фінальний монтаж відео відбувся у Кореї.