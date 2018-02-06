В мережі з’явилось перше офіційне тізерне зображення нового Kia ceed. Ймовірно, прем’єра відбудеться в рамках Женевського автосалону 2018.

Офіційне тізерне зображення скоріш за все відноситься до моделі, яка піде в серійне виробництво в 2019 році. Незважаючи на досить динамічну зовнішність, навряд чи мова йде про тридверний pro cee'd. Його продажі в минулих поколіннях були зовсім не масовими. Скоріш за все корейський автовиробник має на увазі звичайний пятидверный хетчбек.

Читайте також: Hyundai Santa Fe 2019: з'явились перші офіційні зображення нового кросовера

Агресивне та динамічне тізерне зображення нагадує про Kia Stinger, який насправді має досить азартний характер. Можна розгледіти в тизері і нотки нового Kia Cerato, що був показаний в Детройті. Це може бути не дуже гарним знаком. Буде сумно, якщо Kia захоче повторювати концепцію Audi і зробить весь модельний ряд схожим один на одне, по принципу матрьошки.

Цікаво, що назва cee'd у новому поколінні буде писатись без апострофа (ceed), проте як і раніше – з маленької букви.