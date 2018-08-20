Мер Києва Віталій Кличко заявив, що не бачить ніяких юридичних перспектив позовів власників автомобілів, які потонули під час потопу в столиці.

Він уточнив, що в разі, якщо страховка покриває пошкодження машин в результаті стихійних лих, то компенсацію власник отримає. Якщо ж такі випадки в контракті непередбачені, то він "юридичних перспектив таких позовів не бачить". Про те, що затоплення автомобілів може бути пов'язано з неналежною роботою зливової каналізації мер Кличко промовчав.

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"Кожен власник транспортного засобу може застрахувати свій автомобіль. І якщо така страховка покриває події, обумовлені стихійними лихами, то питання знімається. Якщо ж ні... Ну я розумію, що навіть в разі стихійного лиха у нас потрібно знайти крайнього... Але, якщо чесно, юридичних перспектив таких позовів я не бачу", – сказав він. Мер Києва Віталій Кличко заявив також, що чергове затоплення Києва є причиною безпрецедентної кількості випавших в місті опадів.



У той же час заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелєєв заявив, що винним в провалах дорожнього покриття на вулиці Антоновича після зливи в суботу будуть пред'явлені фінансові претензії.



За словами Пантелєєва, комісія фахівців з'ясує причини, чому сталися пошкодження після сильного дощу. "З'ясовуються причини. Там на цій же вулиці проходила прокладка теплових мереж. Там був виритий котлован, потрапляння води в котлован призвело до пошкодження (дорожнього полотна)... Працюватиме комісія, визначатимуться з винними і, безумовно, винним будуть пред'явлені претензії щодо компенсації", – сказав П. Пантелєєв.