На вулиці Антоновича, на перехресті якої з вулицею Фізкультурній знаходиться головний офіс Укравтодору, вже відновили рух. Ще в суботу там був сильно пошкоджений асфальт.

Рух по вулиці Антоновича в центрі Києва повністю відновлено. З такою заявою сьогодні в ході прес-конференції виступив заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелєєв. "Сьогодні повністю відновлено рух по вулиці Антоновича", – повідомив він. Посадовець також заявив, що винним в провалах дорожнього покриття після зливи в суботу будуть пред'явлені фінансові претензії.

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За словами Пантелєєва, комісія фахівців з'ясує причини, чому сталися пошкодження після сильного дощу. "З'ясовуються причини. Там на цій же вулиці проходила прокладка теплових мереж. Там був виритий котлован, потрапляння води в котлован призвело до пошкодження (дорожнього полотна) ... Працюватиме комісія, визначатимуться з винними і, безумовно, винним будуть пред'явлені претензії щодо компенсації", – сказав П. Пантелєєв.

Нагадаємо, що в результаті сильного дощу в минулу суботу, крім вулиці Антоновича, були залиті водою і деякі інші вулиці в центрі столиці, а в торговому центрі біля станції метро "Палац Спорту" після зливи затопило підземний паркінг, супермаркет і ресторан.

Чи будуть виставляти свої фінансові претензії Київській міській державній адміністрації автомобілісти і підприємці, які постраждали від неналежного стану зливової каналізації поки невідомо.