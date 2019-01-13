Всесвітньовідома компанія Bloodhound, яка нещодавно збанкрутіла і виставила все своє майно на продаж, знову врятована.

Знайшовся інвестор, який підтримає проект найшвидшого авто на планеті, і дасть грошей, аби встановити на реактивному боліді світовий рекорд – 1,609 кілометрів на годину.

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Як зазначається, інвестор готовий виділити 25 мільйонів фунтів, аби зберегти команду і доставити машину на спеціальну трасу у Південній Африці для встановлення рекорду. До того ж, у майбутньому він планує підтримувати проект на плаву.



Найшвидше авто на планеті

Варто зазначити, що сумарна потужність моторів авто від Bloodhound становить 135 тисяч сил, а розгін від нуля до 1600 кілометрів на годину відбуватиметься усього за 40 секунд.

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Китайська компанія Qiantu у співпраці з каліфорнійською Mullen Technologies випускатиме для Америки електричні спорткари Qiantu K50 з 2020 року.



Електричний спорткар Qiantu K50

Варто зазначити, що ця компанія також займатиметься і продажем таких машин на континенті, а китайці готові надіслати до Штатів 50 тисяч комплектів на рік.

Про ціну фантастичного автомобіля та його потужність – дивіться у програмі.