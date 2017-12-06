Відома японська компанія Nissan запланувала випуск безпілотної машини в 2022 році. Таким чином авто може випередити розробку Tesla.

Про це повідомив Bloomberg Technology.

Відомо, що Nissan планує перейти на автономні функції управління машиною. Так, спершу клієнти компанії зможуть використовувати режим автоводія на вулицях з однією смугою. Згодом система авто зможе розпізнавати міські дороги, зокрема, перехрестя.

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Представники Nissan розпочнуть випробування робота-таксі у березні 2018 року. Тестуватимуть новинку на звичайній трасі. Безпілотне авто запланували випустити до 2022 році.

У Японії ми тестуємо так званий "робот-таксі" за сприяння держави. Випробування можуть призвести до нових відкриттів та виявлення недоліків авто. Так ми намагатимемося вдосконалити нашу розробку,

– розповів віце-президент Nissan Ютака Санада.

Наразі найбільшими конкурентами Nissan є Tesla, Google’s Waymo та General Motors. Технологічні гіганти також ведуть роботу над розробкою безпілотної машини. Тому всі компанії прагнуть якнайшвидше презентувати новинку, щоб отримати першість на ринку.