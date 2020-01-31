На виставці електроніки у Лас-Вегасі японський концерн Sony несподівано для всіх презентував електромобіль власної розробки. Концепт-кар отримав назву Vision-S.

Його оснащено 33 датчиками, які контролюють все, що відбувається навколо авто і всередині нього. Вся ця інформація зводиться в єдину картину, і Sony називає це технологією злиття сенсорів.

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Програмне забезпечення використовує розробки в області штучного інтелекту та інші ноу-хау Sony. Автомобіль підтримуватиме зв'язок із зовнішнім світом завдяки стандарту 5G.



Електрокар Vision-S

Електрична платформа концепт-кара може використовуватися і для інших типів автомобілів, наприклад для кросоверів. Vision-S здатен розганятися до 100 кілометрів на годину всього за п'ять секунд, а також набирати на трасі темп у 240 кілометрів на годину.

Презентація електрокара від Sony: дивіться відео