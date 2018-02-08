Проблема утилізації акумуляторних батарей електрокарів усе ще залишається важливим питанням, яке кожен автовиробник пропонує вирішити по-своєму. Здається японці вигадали дещо оригінальне

Компанія Toyota працює над вирішенням проблеми відпрацьованих акумуляторів. Наразі японський гігант розробляє способи повторного використання батарей з силових установок старих гібридних і електричних автомобілів та створення з них резервного джерела живлення для цілого міста.

Як повідомляє видання Auto Express, Toyota хоче побудувати “супераккумулятор” та підключити його до міської електромережі. Для проекту Тойота використає близько 10 тисяч ходових батарей від старих гібридів Prius і електрокарів iQ та об'єднати їх в один акумулятор потужністю у 10 тисяч кіловат. Конденсатор буде поглинати надлишки електроенергії в період мінімального використання мережі, а також накопичувати енергію, що виробляється станціями з вітряками і сонячними панелями. Згодом отриману енергію “супераккумулятор” буде віддавати у побутову мережу у разі необхідності. Корпорація впевнена, що навіть старі батареї з низькою ємністю можуть впоратися з таким завданням, витримуючи коливання напруги і частоти.

Схема пояснює принцип роботи системи з “суперакумулятором”, запропонованої Toyota.

Проект здійснюється спільно з японською енергетичною компанією Chubu Electric Power, що поставляє електрику в регіон Чуба японського острова Хонсю. Робота над проектом почнеться вже цього року. Якщо випробування будуть вдалими, то величезну батарею побудують до 2020 року.

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