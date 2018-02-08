Двоє ентузіастів з Угорщини за 16 днів проїхали на Tesla Model X 8600 км, перетнувши пустелю Сахара

Цього тижня електрокари Tesla відзначились не стартом подорожі у космос, а й завершенням трансконтинентальної мандрівки. Кросовер Tesla Model X став першим електрокаром, що перетнув пустелю Сахара.

Неймовірне досягнення було зафіксовано під час автопробігу з Угорщини в Малі. На ризиковану, навіть авантюрну подорож зважилися двоє ентузіастів – Саша Цветоеві і Олег Маштруко. Вони стартували з Будапешта і в рамках аматорського ралі-марафону подолали на Tesla Model X P100D відстань у 8600 км до малійського міста Бамако. Пробіг зайняв 16 днів.

Звичайно, серед пісків Сахари немає зарядних станцій для електромобілів, та й у Африканських містах їх небагато. Тому разом з Model X крізь піски вирушив автомобіль технічної підтримки Dacia Dokker з дизельним генератором і мобільним зарядним пристроєм на борту. Автопробіг пройшов без ексцесів. Електричний кроссовер з честю подолав усі пригоди подорожі крізь Сахару, встановивши перший у своєму роді рекорд.

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