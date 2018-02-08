Спеціальний автобус для екскурсій на фабрику Roshen помітили на стоянці дилерського підприємства у Києві.

Автобус з космічним дизайном та написом Roshen користувачі соцмережі Facebook сфотографували на стоянці дилерського центру "Богдан" у Києві.

Екскурсійний автобус Roshen.

Цей автобус "засвітився" у ЗМІ ще у липні 2017 року, однак досі активно не експлуатувався. Він створений у єдиному екземплярі для організації дитячих екскурсій на завод "Рошен". В основі автобуса-зореліта – шасі ISUZU, яке використовується при побудові автобусів ATAMAN А096 виробництва ПАТ "Черкаський автобус".

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