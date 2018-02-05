Кабриолет Tesla Roadster может стать не только первым автомобилем в космосе, но и самым быстрым автомобилем во вселенной.

Илона Маска можно называть чудаком и безумцем, но его идеи работают, а бизнес – процветает. На этот раз американский предприниматель решил отправить в космос автомобиль. Во-первых – это забавно. А во-вторых, там родстер Тесла, теоретически, сможет установить небывалый рекорд скорости. Что тоже забавно.

Космическая Одиссея Илона Маска заключается в том, чтобы отправить ракету SpaceX Falcon, вместе со своим автомобилем на борту, на орбиту Марса и Солнца. Вместе с тем, автомобиль должен оказаться в космосе в “свободном полете”.

Компания SpaceX, принадлежащая Маску, на своем канале в YouTube презентовала видеоролик с анимацией, демонстрирующей, как все это должно быть.

Кстати, на водительском сидении родстера размещен манекен, который всю дорогу будет “слушать” композицию Space Oddity (космические чудачества) Дэвида Боуи, которая будет играть на повторе в аудиосистеме автомобиля. В то же время в видеоролике от SpaceX используется в качестве музыкального сопровождения композиция того же Дэвида Боуи “Жизнь на Марсе” (Life on Mars).

Что же до рекорда, о котором говорилось выше, то без сопротивления воздуха, силы трения и других земных факторов, Tesla Roadster будет перемещаться в пространстве со скоростью 40555 км/ч. Отметим, что земной рекорд скорости, установленный Thrust SSC, составляет 1228 км/ч.

Читайте также: Автомобильный лунатик: гиперкар Aston Martin Valkyrie покрасят лунной пылью