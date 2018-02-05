Покупатель одного из 150 автомобилей этой модели решил, что его Валькирия будет цвета Lunar Red. В буквальном смысле

Aston Martin Valkyrie – мощный гиперкар стоимостью $2,6 млн за базовую комплектацию. Всего будет выпущено 150 дорожных экземпляров модели и 25 трековых версий Valkyrie AMR Pro. Один из заказчиков автомобиля решил наделить его космической эксклюзивностью и потребовал добавить в краску кузова настоящую лунную пыль. Подобное космическое покрытие впервые используется в автомобильной индустрии.

Как сообщает издание Drive, заказчик, зарегистрированный в Instagram под ником lamborghiniks, приобрел настоящий булыжник с поверхности Луны, который будет измельчен в порошок и добавлен в состав краски для его Valkyrie. Цвет гиперкара получит специальное название – Lunar Red. Во сколько обойдется ценителю космической красоты и неземной скорости его заказ – не сообщается.

Формы Aston Martin Valkyrie невольно наводят на мысли о космосе и бороздящих его пространство кораблях

Напомним, что гиперкар Aston Martin Valkyrie оснащается гибридной силовой установкой суммарной мощностью 1146 л.с., которые приходятся на 1030 кг снаряженной массы. Такие характеристики должны обеспечить прохождение кольцевых трасс примерно на уровне болидов Формулы-1.

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