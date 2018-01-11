У США юристи Hagens Berman подали до суду на автоконцерн Ford через звинувачення у маніпулюванні шкідливими викидами, подібно до випадку з Volkswagen.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Американський автомобілебудівний концерн Ford звинувачують у маніпуляціях з дизельними двигунами. Саме з такими звинуваченнями у середу, 10 січня, юридична фірма Hagens Berman подала позов до суду. Автомобільну компанію звинувачують у застосуванні схожого, як і в компанії Volkswagen, пристрою для того, щоб пройти тест на шкідливі викиди. Ще у 2015 році внаслідок ініційованих владою США розслідувань Volkswagen визнав, що в усьому світі було продано 11 мільйонів автомобілів з програмним забезпеченням, яке дозволяло маніпулювати тестами на відповідність дизельних двигунів екологічним стандартам. Забруднення від вихлопних газів дизелів VW в 40 разів перевищувало допустимі норми.

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Згідно з позовом, такі пристрої використовували на близько 500 тисяч позашляховиків типу F-250 та F-350. Автоконцерн звинувачують у перевищенні рівня викидів шкідливого для здоров'я окису азоту до 50 разів. У позові лунають звинувачення й на адресу німецької компанії Bosch, яка залучена також до процесу щодо Volkswagen, оскільки саме вона постачала шкідливе програмне забезпечення.

Ford відхиляє усі звинувачення. Автомобілі компанії відповідають вимогам Американського агентства з охорони навколишнього середовища EPA, заявили в компанії. Фірма Bosch, в свою чергу, заявила, що дуже серйозно ставиться до звинувачень у маніпуляції з дизельним програмним забезпеченням, але не коментує деталі судових процесів.

Юридична фірма Hagens Berman вже проявляла свою активність у справі з "дизельним скандалом" довкола Volkswagen, а також подавала подібні судові позови проти Fiat Chrysler, General Motors та Daimler.