У Європі автомобілі спільного шведсько-китайського підприємства будуть продаватися під новим брендом Lynk&Co, який вже має дві моделі, що готуються до масового виробництва

Компанія Lynk&Co, що належить конгломерату Geely-Volvo, проводить дорожні випробування свого седану під назвою 03. Прем’єра моделі запланована на кінець 2018 року, повідомляє видання Аutocentre. Наразі ж седан проходить ходові зимові тести у Швеції.

Закамуфльований автомобіль виглядає вже майже готовим до того, аби з’явитися перед публікою у образі передсерійного концепта. Автомобіль має доволі оригінальний дизайн передньої частини з високо розміщеними фарами.

Навряд чи такий інтер’єр можна назвати революційним, але у Lynk&Co вірять, що зможуть змінити уявлення покупців принаймі про китайські автомобілі.

Серед особливостей інтер'єру моделі – віртуальна панель приладів і великий 12,25-дюймовий сенсорний екран мультимедійної системі. Базове оснащення, за попередніми даними, буде включати бортовий Wi-Fi, камеру заднього виду і двозонний клімат-контроль.

Швидше за все, новий новий Lynk&Co 03 матиме бензинові турбомотори об'ємом 1,5 л потужністю 150 к.с. та 2,0 л на 190 к.с. Висока вірогідність і гібридної версії потужністю близько 220 “сил”. Наразі відомо, що модель побудовано на платформі СМА, яку вона ділить з кросовером Volvo XC40.

Також у 2019 році, приблизно одночасно з седаном, на європейський ринок планується вивести кросовер Lynk&Co 01. До речі, кросовер уже доступний на китайському ринку. На європейському сайті компанії можна побачити рекламний лозунг, що обіцяє перевернути уявлення про автомобільні бренди та купівлю автомобілів. Що ж, почекаємо – побачимо.

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