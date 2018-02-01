Ця вантажівка є лише комп'ютерною моделлю і офіційно до Audi немає жодного відношення, але цілком можливо, що десь наприкінці 21-го століття такий транспорт стане реальністю.

Розвиток вантажного транспорту помітно відстає від сектору легкових автомобілів. Тож хоча б побачити дещо подібне до Audi HMV Concept – дуже приємно.

Концепт Audi HMV Concept є неофіційним та існує лише у вигляді комп’ютерних зображень, повідомляє видання Сarscoops. Автор цієї футуристичної вантажівки – графічний дизайнер Джеремі Додд. У своєму проекті художник втілив багато елементів, що цілком можуть знайти відображення у реальних вантажівках майбутнього.

Судячи з усього, при роботі над цим концептом, Джеремі тримав на думці електричний привід і систему автоматичного керування найвищого класу. Хоча не виключено, що автор передбачав і ручне керування цим багатотонним вантажним лайнером.

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