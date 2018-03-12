Результати краш-тесту нового Renault Duster цікаві в першу чергу тому, що продажі цього автомобіля в Україні стартують зовсім скоро.

Виробник запевняє, що кросовер отримав нові системи безпеки. Однак, як показують краш-тести, деякі недоліки у автомобіля 2018 модельного року все ж присутні.

За результатами випробувань, які провела Euro NCAP, Renault Duster отримав всього три зірки з п'яти можливих. Найнижчу оцінку експерти поставили за допоміжні системи безпеки Safety Assist.

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Також не високо була оцінена і безпека пішоходів. Не можна визнати Duster найбезпечнішим автомобілем і для дітей. За цим показником кросовер програє таким моделям, як Mazda CX-5, SEAT Arona і Skoda Karoq.