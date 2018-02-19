До Дня Святого Валентина ця жартівлива англійка влаштувала своєму чоловікові подарунок-розіграш. Такий пранк здатен спокійно сприйняти далеко не кожен. Може це була хитра перевірка його почуттів?

Відеоблогер з Британії вирішила поєднати подарунок своєму чоловіку на День закоханих та розіграш. Що вийшло з такого сюрпризу – дивимось на відео.

На кузові чорного кросовера Nissan Qashqai з’явились написи "Я люблю свою дружину", "Посигнальте, якщо ви любите мою дружину", "Щаслива дружина – щасливе життя", "Таааак друууууже" та "Цю машину відстежує моя дружина", виконані з пластикової плівки червоного кольору. А ще з обох боків у задній частині машини розміщені фотоколажі з сімейними знімками самої жартівниці та спільні сімейні світлини. Не забула жінка і про рекламу для свого YouTube-каналу – кілька наліпок Ladbaby.

Сказати, що чоловік зрадів такому сюрпризу, було б щонайменше неправдою. Однак з його реакції зрозуміло, що дружина жартує подібним чином вже не вперше, тож чоловік вкрай стримано проявляє своє обурення.

“Ти жартуєш? Це можна зняти?” – запитує чоловік. “Ні”, крізь сміх відповідає жінка. “Хочеш, щоб я їздив на машині, на якій написано "Посигнальте, якщо ви любите мою дружину" та "Щаслива дружина – щасливе життя", серйозно?” – обурюється він. “Ну, ти не маєш вибору”, – далі сміється вона.

Читайте також: Хтось замовив унікальний McLaren 570S Spider на День Святого Валентина