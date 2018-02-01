"Валентинка" вартістю 200 тисяч доларів - чи це не прояв справжньої любові? Замовник обрав ще й особливий колір для суперкара - Vermillion Red з палітри McLaren Elite.

Дуже романтичний замовник 570S Spider придбав цей автомобіль саме вчасно до свята Дня Святого Валентина, а також обрав червону фарбу Vermillion з кольорової палітри McLaren Elite.

У інтер’єрі та зовнішньому оздобленні також використовуються червоні кольори – традиційні для найромантичнішого дня року. Так автомобіль має червоні супорти та персоналізовані шини Pirelli P Zero з кольоровими акцентами на боковинах. У середині ж кокпіту спорткара використовується комбінація червоної та чорної шкіри Apex Red і Jet Black Nappa, а також алькантара Carbon Black. Доповнюють картину червоні ремені безпеки, логотип на кермі.

Цей особливий 570S Spider стане незабутнім подарунком для того, хто його отримає. Суперкар оснащується 3,8-літровим V8 з подвійним турбонаддувом, що забезпечує автомобілю з відкидним дахом прискорення до 100 км/год за 3,2 секунди. Цього цілком достатньо, аби “знесло дах” і тому, хто знаходиться у кабіні. Якщо ж цього виявиться замало – можна продовижити тиснути педаль акселератора ще 6,4 секунди, аби набрати 200 км/год і до продовжувати аж до максимально можливих 328 км/год.

Хочеться сподіватись, що щасливий власник/власниця цього автомобіля не вирішить віддячити за такий чудовий подарунок прямо на ходу у якийсь інтимний спосіб.

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