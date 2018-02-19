Глава Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров, Олег Назаренко говорит о простом и действенном методе, позволяющем отремонтировать дороги за счет владельцев нерастаможенных автомобилей.

По мнению Олега Назаренко, каждый автомобилист, который ввозит транспортное средство на иностранной регистрации, должен будет приобрести так называемую “виньетку” - документ разрешающий эксплуатацию незарегистрированного в Украине автомобиля. Виньетка будет действительна определенный период времени. Все вырученные от продажи виньеток средства предлагается направлять в дорожный фонд.

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Эксперт апеллирует к опыту развитых европейских стран, во многих из которых существуют платные дороги и подобная практика применяется. “На сегодня полностью бесплатные дороги только в Украине, Финляндии, Литве, Эстонии, Мальте и карликовых странах. Все! Больше нигде! Даже в богатой Германии проезд по тоннелям или панорамаштрассе платный.. О Франции уже не говорю.. А Украина разве богаче Франции и может позволить себе заниматься благотворительностью по отношению к иностранцам?”, задает риторический вопрос господин Назаренко.

Напомним, что Всеукраинская ассоциация автомобильных импортеров и дилеров – общественная организация, созданная для защиты прав операторов автомобильного рынка Украины. В круг ее интересов не входит распространенная на сегодняшний день практика эксплуатации автомобилей на иностранной регистрации гражданами Украины.

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На вопрос кто же все-таки способствует массовому ввозу “евроблях” в Украину Олег Назаренко ответил: “Среди украинских собственников фирмочек- посредников, которые пооткрывали фирмочки в Литве, Польше и организовали ввоз “евроблях” через верблюдов (подставных лиц нерезидентов, прим. ред.), один бывший Министр и двое сыновей бывших Министров. А екс- Глава фискальной службы и таможни Насиров даже сам Рэнжроверы на “бляхах” себе ввозил... И понятно, что "еавробляхобизнесменов" крышуют действующие чиновники и депутаты”.