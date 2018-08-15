Як правильно придбати автомобіль у США – розглянемо на прикладі кросовера Mazda CX-9.

Придбати автомобіль у США сьогодні може майже кожен бажаючий. Це дуже вигідно, адже автомобілі в Америці дешевші, аніж в Україні. До того зі Штатів привозять биті автомобілі, ціни на які просто “смішні”. Візьмемо для прикладу великий 7-місний кросовер Mazda CX-9.

Вибір авто

В Україну можна привозити автомобілі, які відповідають екологічним нормам Євро5, тобто не старіші 2010 року виготовлення. За цими параметрами на агрегаторі автомобілів AUTOMOTO.ua можна обрати Mazda CX-9 двох поколінь – першої генерації (з 2009 року, рестайлінг у 2012-му) та сучасну, яка випускається з 2016 року. Однак машини першого покоління оснащувались двигунами об’ємом 3,7 літри, а такі розмитнювати в Україні невигідно. Тому ми будемо обирати автомобіль у США лише з-поміж сучасних Mazda CX-9 з двигунами об’ємом 2,5 літри.

Для орієнтації цін на Mazda CX-9 другого покоління в Україні найкраще аналізувати пропозиції не одного сайту, а агрегатора. Наприклад, ресурс AUTOMOTO.ua збирає інформацію про продажі автомобілів на сотні різноманітних сайтів. Згідно цього сайту, купити Мазда CX-9 другого покоління (з 2016 року) можна за цінами від 32 до 45 тисяч доларів. Тепер дивимося на прайси американських аукціонів, на яких українці купують автомобілі зі США– Copart, IAA, Manheim. Середня ціна такого авто, згідно ресурсу autoastat.com, становить $12600. Саме цю вартість візьмемо як базову для розрахунку.

Веземо в Україну

Сюди потрібно також додати комісії аукціонів, а це приблизно 600-700 доларів (залежить від вартості автомобіля та типу покупця – автодилери платять менше, аніж приватні особи), а також плату за послуги компанії, яка стане посередником між вами та аукціоном – в середньому 500 доларів.

Тепер порахуємо витрати на доставку, розмитнення та ремонт такого автомобіля. Доставка автомобіля зі США складається з двох етапів – перевезення машини з місця аукціону сушею та транспортування контейнером в морі. Якщо площадка аукціону, на якій придбали авто, знаходиться близько від одного з контейнерних морських портів США, то перевезення сушею обходиться у 100-250 доларів. Якщо ж далеко – може сягати і $800.

Автомобілі зі США в Україну везуть в контейнерах в порт Одеса, в кожному контейнері поміщається по 3-4 автомобіля. Тому якщо автомобіль великий, його доставка морем виявляється дорожчою: для нашої Mazda CX-9 вона складає від 1200 до 1500 доларів. У наших розрахунках ми візьмемо середню вартість доставки суша+море – 1600 доларів.

Залежно від того, з якого порту США відправляється автомобіль, в Україну він може прийти через два-три місяці після купівлі на аукціоні.

Місцеві витрати

В порту Одеси за розвантаження та логістику автомобіля беруть 500 доларів, ще 700 потрібно заплатити експертам та брокеру, які допоможуть розмитнити автомобіль.

За розмитнення автомобіля з об’ємом двигуна 2,5 літри та вартістю $12600 доведеться сплатити 5000 доларів США митних платежів.

Таким чином, купівля та ввіз автомобіля Mazda CX-9 другого покоління в Україну обійдеться в середньому у $21500. Однак це ще не усі витрати. Машини, придбані на аукціонах США (крім Manheim) – як правило, пошкоджені. Вони можуть бути після ДТП, граду, угону чи інших колізій, за які платять страхові компанії. Тому таке авто треба відремонтувати. Залежно від пошкоджень ремонт обійдеться у 2-5 тисяч доларів, тому повна вартість нашої Mazda CX-9 до постановки на облік у Сервісному центрі МВС становитиме близько $25 тисяч. Сертифікація та поставновка на облік обійдеться ще у $1500. Таким чином, повна вартість Mazda CX-9, виготовленої у 2016-2017 році, обійдеться в середньому у 26500 доларів США.

Приблизні витрати на ввезення автомобіля Mazda CX-9 зі США в Україну:

Стаття витрат Вартість, $ Купівля авто на аукціоні 12500 Комісія аукціона 700 Послуги посередника 500 Доставка в Одесу 1600 Логістика в порту та брокер 1200 Розмитнення 5000 Ремонт 3500 Сертифікація та постановка на облік 1500 Всього 26500



Вигідно чи ні?

Як бачимо, за такі гроші Mazda CX-9 в Україні купити неможиво. Тому якщо у вас є бажання самостійно пройти всю процедуру – від вибору авто у США до його розмитнення та ремонту в Україні – така затія буде вигідною. А той, хто не може чекати і йому потрібна машина терміново, може скористатись великим вибором різноманітних авто на ринку вживаних авто в Україні. Це буде трохи дорожче, однак час – це також гроші. І немалі.