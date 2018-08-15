Власник Київського мотозаводу відверто розповів про перспективи відродження виробництва на Київському мотозаводі.

Бізнесмен Василь Хмельницький, який контролює основну частину акцій Київського мотозаводу з 2012 року, прокоментував питання про перспективи відродження виробництва мотоциклів в Україні.

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На запитання: “Чи плануєте ви відродити виробництво мотоциклів?", Василь Хмельницький відповів наступне: “Я сам із захопленням дивлюся на змінені мотоцикли, як на продукт інженерної думки людей, по-справжньому захоплених ідеєю. Але це хобі, а не бізнес. В успіх серійного виробництва вітчизняного мотоцикла я не вірю. Він не зможе конкурувати ні з одним з сучасних світових виробників".

У відео-відповіді, яке Василь Хмельницький розмістив на своїй сторінці в Facebook, він більш детально пояснює свою позицію щодо відновлення випуску мотоциклів.

Василь Хмельницький вважає, що раніше КМЗ існував за рахунок того, що мав збут своєї продукції на території 15 республік СРСР і ще експортував мотоцикли на такі великі ринки, як Китай, Куба та ін. Зараз цього немає.

Крім того, на думку Хмельницького, померла наукова частина і мотоцикли стали зовсім неконкурентоспроможні. “Теоретично, я як бізнесмен розумію, що потрібно зробити СП з Honda і побудувати невеликий цех по збірці Honda для ринку України і може бути, для експорту. Але це окремий бізнес-процес", – підкреслив Василь Хмельницький.

“На мотозаводі зараз розруха. Там немає інших варіантів. Тут буде або інноваційний парк або житло. Світ рухається вперед і те, що було вчора, відновити неможливо", – резюмував Хмельницький.

Нагадаємо, що Фонд держмайна продав 90,811% акцій ПАТ "Київський мотоциклетний завод" (КМЗ) у серпні 2012 року. Реалізація підприємства проходила на конкурсі, а серед вимог до покупця були і такі умови: збереження основних видів діяльності заводу, внесення інвестицій у розмірі не менше 2,7 млн грн на розвиток підприємства.

Додатковими умовами конкурсу визначено, що покупець пакету повинен мати досвід економічної діяльності з виробництва мотоциклів або торгівлі мотоциклами, деталями та приладдям до них, техобслуговування і ремонту мотоциклів.

Фонд держмайна продав КМЗ компанії ТОВ "Капітал Індекс Груп" за 59,8 млн грн. Вже тоді було зрозуміло, що ні про яке відродження виробництва на КМЗ мова не йде. Головною метою цієї операції було отримати контроль над територією або землею КМЗ. Як бачимо, так і сталося.

Нагадаємо, що КМЗ – це був не просто завод, а флагман цілої галузі мотобудування України. У минулі часи він випускав до 100 тис. мотоциклів на рік, які експортувалися на всі континенти. Й зараз в різних країнах є фан-клуби техніки КМЗ Дніпро.

В пам'ять про колишню славу заводу в 2017 році ательє KMZ Dnepr Motorcycles за сприяння AUTO-Consulting Design випустило лімітовану фінальну серію мотоциклів Dnepr Vintage, яка була реалізована в Україні та експортована до Німеччини.