Незважаючи на заборону в’їзду в столицю вантажівок у зв’язку з снігопадом, водії фур намагаються прорватись до Києва. І блокують в’їзди.

Вантажні автомобілі, яким київська влада заборонила в’їзд до міста, все-ж таки потроху прориваються на вулиці. І ті з них, які на підйомах не можуть рухатись, блокують рух усього транспорту.

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Багато водіїв вантажівок намагаються об’їхати контрольно-пропускні пункти перед столицею сільськими та другорядними шляхами. Там вони теж застряють або створюють великі тянучки.

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Вантажівки, які змогли прорватися через поліцейські кордони, починають буксувати на підйомах.

Вантажівки блокують рух іншого транспорту.

Таким чином заблокований в’їзд у Київ зі сторони Житомира. Про це в соцмережі Фейсбук повідомляють користувачі. Вони викладують в соцмережу відео зі своїх реєстраторів.

Кияни та гості міста на легковиках стоять у багатогодинних заторах. Машини швидкої допомоги, щоб доставити важкохворих, їздять по смугах зустрічного руху.

На картах заторів столичні Кільцева дорога, Брест-Литовське шосе позначені темно-червоним кольором, що означає, що автомобілі на них майже не рухаються.

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