У Китаї з'являться дороги з вбудованими сонячними батареями, які зможуть заряджати електрокари під час їх руху. Протяжність автошляху поки становитиме 1,2 кілометра.

Про це повідомляє Electrec.

"Розумну" дорогу зводять у місті Цзінань. За словами розробників, покриття зможе довго не шкодитись та витримувати вагу вантажівки середнього розміру. Окрім цього, "сонячна" дорога зможе заряджати електрокари під час їх руху та забезпечувати інформаційну підтримку водіям транспорту.

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Відомо, що автошлях складається з трьох шарів. Сонячні панелі та їх ізоляція від вогкої землі розміщуватимуться під прозорим бетоном, який має такі ж властивості, як і звичайний асфальт. На реалізацію наукового проекту вчені витратили близько 10 місяців.

Китайські винахідники вже випробували "розумну" дорогу, яку звели у 2016 році в Цзінані. Так, 790 квадратних метрів автошляху підтвердили його надійність та практичність.

Фото із будівництва "розумної" дороги