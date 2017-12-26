Китайська компанія Roewe, яка використовується для виробництва своїх автомобілів технології GM, влаштувала допрем'єрний показ свого повнопривідного електричного позашляховика Roewe Marvel X.

Новинка виконана на основі концепту Roewe Vision-E, який був показаний в рамках шанхайського автошоу в 2017 році. Кросовер вийшов досить легким як для електромобіля – споряджена маса всього 1,759 кг. Довжина новинки – 4 678 мм., колісна база – 2 800 мм. Його розміри дуже схожі на Porsche Macan. Мабуть творці свідомо зробили його значно меншим, ніж Tesla Model X, щоб уникнути програшних для компанії порівнянь.

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В рух електрокроссовер приводиться двома електродвигунами: один спереду, зі 116 к. с., а інший ззаду – 71 к. с. максимальна швидкість всього 180 км/ч. Дані про запас ходу поки не розкриваються. В офіційному релізі мовиться, що новинка орієнтована головним чином на внутрішній ринок.

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