Легалізувати машини на єврономерах ще встигнуть учасники бойових дій, або ті, хто вдасться до їхньої допомоги.

Профільними організаціями такий підхід наразі пропонується як цілком легальний та нескладний у реалізації, і вже названий чи не останнім шансом на отримання українських номерів.

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Експерти розповіли, чому за учасниками бойових дій почалося справжнє полювання, а ті, своєю чергою, підняли "тарифи" за свої послуги. Згідно із законами про пільгове розмитнення, продовжений термін легалізації "євроблях" передбачений для учасників операції об'єднаних сил (ООС), які з 15 травня по 10 листопада 2021 року перебували в зоні проведення операції. Такі люди протягом 90 днів – до лютого 2022 року, ще мають право оформити свій автомобіль на єврономерах на пільгових умовах і не підпадають під штрафи. Проте про ці умови погано поінформовані і самі УБД, і також неправильно їх можуть інтерпретувати потенційні "клієнти".

Хто з УБД може розмитнити з пільгами

Існує думка, що таку пільгу мають і ті, хто отримав УБД у 2015, 2016, 2018 роках, але це велика помилка, попереджають юристи. "Я вчора спілкувався з ветеранами – у них очі відкриваються, коли ми говоримо, що закон про подовжений термін розмитнення поширюється лише на ті категорії військових, які були там лише цього року, починаючи з 15 травня", – коментує юрист ГО "Авро Євро Сила" Іван Казачук.

На даний момент, за словами Казачука, співпраця з учасниками АТО, чиї права на доступне розмитнення автомобілів все ж таки регламентуються законом, стала єдиною зачіпкою і для інших "власників євроблях, що запізнилися". У даному випадку завданням зацікавленого "євробляхера" стане знайти такого УБДшника, та домовитися з ним про надання йому у користування скан-копії або фотографії довідки про те, що ця людина з 15 травня 2021 року та наступні 90 днів перебувала в ООС.

Причому, заявляють в АЕС, такий військовий справді має право на легалізацію авто на єврономерах іншої людини навіть без особистої участі. І це не є "ні сірою, ні чорною чи якоюсь іншою незаконною схемою". "Фактично така людина нічого не робить – їхати на митницю їй не потрібно. Він просто зробив довідку, скинув фотографію з фотографією посвідчення УБД та отримує розмитнення", – уточнює Казачук.

Кілька "сканів" від УБД обійдуться недешево: доведеться торгуватися

У подальшому процесі, як запевняє юрист, такий доброволець також не бере участі: за заздалегідь оформленою у будь-якого нотаріуса і відправленою Новою поштою довіреності, здійснюється перепродаж такої машини на кінцевого власника, який і на ній їздитиме. Таким чином, хоча процедура легалізації і проходить за даними УБДшника, юридичним власником автомобіля стає фактичний власник євробляхи, який звернувся за послугою, який після всього оформляє розмитнений автомобіль на себе.

"Водночас треба розуміти, що кількість військових, які підпадають під ці умови – небагато. Тому це явно не може бути якоюсь масовою схемою", – уточнює голова інституту досліджень авторинку Станіслав Бучацький. Як вдалося з'ясувати, за подібну послугу зараз беруть $300-400, тоді як люди, які хотіли б скористатись, готові платити не більше $50-100. Саме через обмежену кількість відповідних критеріїв закону УБДшників і високий тариф від них, попит на подібне розмитнення зараз не такий високий, як міг би бути.

"Один учасник АТО має право скористатися пільгою тільки для однієї машини. Тому ми рекомендуємо тим, хто дійсно зацікавлений у збереженні свого автомобіля та його розмитненні, намагатися шукати та домовлятися з ними самостійно. У такому разі не буде додаткового фінансового навантаження, а весь процес пройде згідно з фіксованими цінами на перелік послуг митного оформлення", – коментує юрист ГО "Авто Євро Сила". Але додає, що зі свого боку брокери зобов'язані будуть запропонувати клієнту перевірити наведену людину за реєстром учасника ООС, та виключити у такого УБДшника наявність якихось боргів.