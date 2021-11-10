За весь період дії спрощеної схеми легалізації "євроблях" українці заплатили 2,9 млрд грн. Було розмитнено понад 83 тисячі автомобілів.

Про ці витрати українців повідомив Голова комітету в Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

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“Питання із євробляхами вирішено. Станом на 09.10 понад 83 тисячі автомобілів розмитнено, а бюджет отримав 2,9 млрд грн. Більше жодних відстрочок/пільгових періодів не буде. Тепер – закон один для всіх. Прошу Національну поліцію вжити заходів щодо недопущення проїзду євроблях вулицями та дорогами нашої країни”, - написав нардеп.

Нагадаємо, що 10 листопада закінчується термін дії прощеної системи розмитнення. Далі користуватися цією схемою зможуть лише учасники бойових дій на сході України.