За весь период действия упрощенной схемы легализации "евроблях" украинцы заплатили 2,9 млрд грн. Было растаможено более 83 тысяч автомобилей.

Об этих расходах украинцев сообщил глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

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“Вопрос с евробляхами решен. По состоянию на 09.10 более 83 тысяч автомобилей растаможено, а бюджет получил 2,9 млрд грн. Больше никаких отсрочек/льготных периодов не будет. Теперь – закон один для всех. Прошу Национальную полицию принять меры по недопущению проезда евроблях по улицам и дорогам нашей страны”, – написал нардеп.

Напомним, что 10 ноября истекает срок действия упрощенной системы растаможки. Далее пользоваться этой схемой смогут лишь участники боевых действий на Востоке Украины.