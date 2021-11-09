На сегодняшний день полномочия штрафовать владельцев автомобилей на иностранной регистрации предоставлены как работникам полиции, так и работникам таможни. Штрафовать могут как водителей просто управляющих автомобилем, так и лиц, ввезших транспортное средство на территорию Украины.

В частности, за управление автомобилем на иностранной регистрации, который своевременно не вывезен за пределы Украины, и за управление автомобилем с иностранными номерными знаками другим лицом, которое не ввозило авто на территорию Украины, предусмотрен штраф 8 500 грн. Штраф выносится полицейским на месте остановки (ч.8 ст.121 КУоАП). В первый раз автомобиль не изымается.

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Если нарушение совершено этим же водителем повторно в течение года, штраф составляет уже 17 тысяч грн. Одновременно водитель лишается права вождения сроком на 1 год с возмездным изъятием авто или без такового (ч.9 ст.121 КУоАП). По этой норме штрафы налагаются судом на основании протокола, составленного полицейским на месте остановки. До решения дела в суде автомобиль удерживается на штрафплощадке.

Указанные штрафы не освобождают граждан от применения штрафов работниками таможни, предусмотренных Таможенным кодексом. При этом в случае обнаружения автомобилей, находящихся в Украине с нарушением таможенных правил, сотрудники полиции наделены полномочиями по информированию о таких фактах органами таможенной службы для применения санкций в соответствии с Таможенным кодексом.

А именно, за превышение срока временного ввоза или транзита более чем на тридцать суток, а так же потеря этих автомобилей предусматривает штраф 170 тысяч грн или их конфискацию (ч.б ст.481 и ч.б ст.470 Таможенного кодекса).

По этой норме штрафы налагаются судом на основании протокола, составленного работником таможни. Протоколы выносятся при пересечении гражданами границы или в помещении региональной таможни после приглашения гражданина для предоставления объяснений насчет причин не вывоза автомобиля. До решения дела в суде автомобиль задерживается на специальную площадку таможни.

Если же будет обнаружена передача такого транспортного средства в пользование другому лицу, то предусматривается наложение штрафа в размере 34 тысяч грн (ч.4 ст.469 Таможенного кодекса). Штраф налагает таможня.

При этом получение указанных штрафов не освобождает владельца “евробляхи” от обязанности вывезти авто за пределы Украины. Если автомобиль в дальнейшем не будет вывезен за пределы таможенной территории Украины, то к владельцу “евробляхи” могут быть применены дополнительные штрафы на основании ст.485 Таможенного кодекса.

Согласно ст. 485 Таможенного кодекса действия, направленные на уклонение от уплаты таможенных платежей, а так же использование временно ввозимых транспортных средств в иных целях, чем для временного ввоза и вывоза, предусматривают наложение штрафа в размере 300 процентов неуплаченной суммы таможенных платежей. Простыми словами это сумма средств, необходимая для растаможивания автомобиля в трехкратном размере.

Следовательно, законодательство предусматривает жесткие санкции как к лицам, которые ввезли такие автомобили, так и к лицам, которые управляют такими транспортными средствами.