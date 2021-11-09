На сьогодні повноваження штрафувати власників автомобілів на іноземній реєстрації надано як працівникам поліції, так і працівникам митниці. Штрафувати можуть як водіїв, які просто керують автомобілем, так і осіб, що ввезли транспортний засіб на територію України.

Зокрема, за керування автомобілем на іноземній реєстрації, який своєчасно не вивезено за межі України, та за керування автомобілем з іноземними номерними знаками іншою особою, ніж та, що ввезла автомобіль на територію України, передбачено штраф 8500 грн. Штраф виноситься поліцейським на місці зупинки (ч.8 ст.121 КУпАП). На перший раз автомобіль не вилучається.

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Якщо порушення вчинено цим же водієм повторно протягом року, то штраф складає вже 17 000 грн. Одночасно водій позбавляється права керування строком на 1 рік з оплатним вилученням авто чи без такого (ч.9 ст.121 КУпАП). За цією нормою штрафи накладає суд на підставі протоколу, складеного поліцейським на місці зупинки. До вирішення справи у суду автомобіль затримується на штрафмайданчик.

Вказані штрафи не звільняють громадян від застосування штрафів працівниками митниці, передбачених Митним кодексом. При цьому, у разі виявлення автомобілів, які перебувають в Україні з порушенням митних правил, працівники поліції наділені повноваженнями щодо інформування про такі факти органи митної служби для застосування санкцій відповідно до Митного кодексу.

А саме, за перевищення строку тимчасового ввезення чи транзиту більше ніж на тридцять діб, а так само втрата цих автомобілів, передбачає штраф 170 000 грн або їх конфіскацію (ч.б ст.481 та ч.б ст.470 Митного кодексу).

За цією нормою штрафи накладає суд на підставі протоколу, складеного працівником митниці. Протоколи виносяться при перетині громадянами кордону чи в приміщенні регіональної митниці після запрошення громадяни для надання пояснень стосовно причин не вивезення автомобіля. До вирішення справи у суді, автомобіль затримується на спеціальний майданчик митниці.

Якщо ж буде виявлено передачу такого транспортного засобу у користування іншій особі передбачає накладення штрафу в розмірі 34 000 грн (ч.4 ст.469 Митного кодексу). Штраф накладає митниця.

При цьому, отримання зазначених штрафів не звільняє власника “євробляхи” від обов’язку вивезти авто за межі України. Якщо автомобіль надалі не буде вивезено за межі митної території України, то до власника «євробляхи» можуть бути застосовані додаткові штрафи на підставі ст.485 Митного кодексу.

Відповідно до ст. 485 Митного кодексу дії, спрямовані на ухилення від сплати митних платежів, а так само використання тимчасово ввезених транспортних засобів, в інших цілях, ніж для тимчасового ввезення і вивезення, передбачають накладення штрафу в розмірі 300 відсотків несплаченої суми митних платежів. Простими словами це сума коштів, необхідна для розмитнення автомобіля у трьох кратному розмірі.

Отже, законодавство передбачає жорсткі санкції як до осіб, які ввезли такі автомобілі, так і до осіб, яке керують такими транспортними засобами.