Проблемные евробляхи, которые нецелесообразно растаможивать, вывозят в Литву для дальнейшей продажи. Это связано с тем, что их не выгодно легализовать в Украине. Но на границе таможенники выписывают 170 тысяч гривен. штрафа

Некоторые автомобили на европейских номерах нельзя растаможить по льготным условиям, действующим в Украине до середины ноября 2021 года. При этом растаможка по полной стоимости экономически нецелесообразна. Поэтому тысячи автовладельцев попали в "замкнутый круг", сообщает организация "Авто Евро Сила".

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В то же время, если оставить проблемную евробляху в Украине, водителя (или того кто ввез автомобиль в Украину) могут оштрафовать на 170 тыс. грн или конфискуют транспорт. Поэтому брокеры готовятся к массовому вывозу проблемных автомобилей, которые к тому же не имеют ни европейской страховки, ни действующего техосмотра.

"Ситуация усложняется "капризами" таможенников на границе, которые не хотят выпускать автомобили с уплатой штрафа 8500 грн, а сразу составляют протокол на 170 тыс. грн и задерживают автомобили", – говорится в сообщении.

Услуги брокеров по вывозу таких автомобилей для продажи в ЕС стоят $1000. За эту цену они гарантируют защиту владельца от 170 тыс. грн штрафа (при уплате 8500 грн на таможне) и продажу гибрида в Литве по максимально возможной цене.